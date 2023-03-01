СМИ: взятие Артемовска ознаменует переход под контроль России всего Донбасса

Переход Артемовска под контроль Москвы ознаменует переход под контроль России всего Донбасса, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: украинские войска, вероятно, уйдут из Артемовска

Пристальное внимание к городу ввело в заблуждение военных экспертов и министерства обороны многих стран, так как Артемовск якобы не считается стратегическим логистическим хабом. По данным агентства, населенный пункт стал «символически важным городом». Украина уже дает сигналы, что скоро осажденный населенный пункт будет невозможно защищать, так как российские подразделения заняли эту территорию.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск сообщил, что Артемовск почти полностью окружен российскими войсками. В доказательство он опубликовал карту.

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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