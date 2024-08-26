СМИ: Дамба Киевской ГЭС серьезно повреждена в результате удара

Уточняется, что были повреждены машинный зал станции, а также проезжая часть дамбы, проезд по которой временно перекрыли.

Издание ссылается на президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что под удар попали 15 регионов. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, основными целями стали объекты энергетики.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщает RT.

