СМИ: Дамба Киевской ГЭС серьезно повреждена в результате удара
Дамба Киевской ГЭС получила серьёзные повреждения в результате удара. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Уточняется, что были повреждены машинный зал станции, а также проезжая часть дамбы, проезд по которой временно перекрыли.
Издание ссылается на президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что под удар попали 15 регионов. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, основными целями стали объекты энергетики.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщает RT.
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