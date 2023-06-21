Путин заявил, что в наступлении ВСУ из-за потерь наблюдается затишье
Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на линии фронта в настоящее время наблюдается «определённое затишье».
По его словам, это связано с серьёзными потерями в личном составе и технике, которые понесли Вооружённые силы Украины (ВСУ).
«Отдельные элементы... имеют место — обстрелы, разведка боем... активных наступательных действий не проводится», — подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что украинская армия, вероятно, восстанавливает свою боеспособность и комбинирует новые подразделения с целью восполнить потери.
Ранее Путин заявил, что по данным на ночь 21 июня, российские военнослужащие уничтожили уже 245 танков ВСУ и примерно 678 бронемашин разного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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