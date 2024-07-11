СМИ: Вторая конференция по Украине может пройти в Эр-Рияде

Саудовская Аравия допускает, что очередная конференция по Украине может пройти в Эр-Рияде, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

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По его словам, это страна – один из возможных вариантов. Пока нет конкретики по срокам и месту.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что еще одна конференция по Украине может состояться до конца этого года. Возможным местом проведения саммита дипломат назвал Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСаудовская Аравия

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