Лавров: К России не обращались по теме второй конференции по Украине
Никаких обращений к России по теме второй конференции по Украине не было. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, все формулировки, которые озвучиваются на Западе, «идут в русле всё той же самой политики ультиматума».
«Все формулировки, которые на эту тему извергаются Западом, идут в русле всё той же самой политики ультиматума по отношению к Российской Федерации. И в качестве таковых не приемлемы», - заключил министр.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что представитель России может принять участие в следующей встрече с международными партнёрами по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru