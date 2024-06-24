Лавров: К России не обращались по теме второй конференции по Украине

Никаких обращений к России по теме второй конференции по Украине не было. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, все формулировки, которые озвучиваются на Западе, «идут в русле всё той же самой политики ультиматума».

«Все формулировки, которые на эту тему извергаются Западом, идут в русле всё той же самой политики ультиматума по отношению к Российской Федерации. И в качестве таковых не приемлемы», - заключил министр.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что представитель России может принять участие в следующей встрече с международными партнёрами по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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