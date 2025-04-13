СМИ: ВСУ в несколько раз нарастили количество БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
13 апреля 202507:36
Вооруженные силы Украины усилили свою группировку операторами гексакоптеров «Баба-яга», сообщает РИА Новости.
Противник увеличил их применение на территории Белгородской области. Российские операторы БПЛА уничтожают украинские гексакоптеры различными типами дронов, включая FPV-аппараты.
Ранее около 40 БПЛА «Баба Яга» сбили над Курской областью за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru