СМИ: ВСУ в несколько раз нарастили количество БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области

Вооруженные силы Украины усилили свою группировку операторами гексакоптеров «Баба-яга», сообщает РИА Новости.

В пяти районах Ростовской области уничтожили беспилотники

Противник увеличил их применение на территории Белгородской области. Российские операторы БПЛА уничтожают украинские гексакоптеры различными типами дронов, включая FPV-аппараты.

Ранее около 40 БПЛА «Баба Яга» сбили над Курской областью за неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияУкраинаВСУБеспилотники

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