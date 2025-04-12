В пяти районах Ростовской области уничтожили беспилотники
Беспилотники ВСУ уничтожили в двух городах и трех районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку... уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», - написал врио главы региона в Telegram-канале.
Слюсарь подчеркнул, что, по предварительным данным, разрушений на земле после атаки нет, обошлось без пострадавших.
Ранее в Курской области в селе Ольговка беспилотник ударил по автомобилю, погиб мирный житель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru