В пяти районах Ростовской области уничтожили беспилотники

Беспилотники ВСУ уничтожили в двух городах и трех районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку... уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», - написал врио главы региона в Telegram-канале.

Слюсарь подчеркнул, что, по предварительным данным, разрушений на земле после атаки нет, обошлось без пострадавших.

Ранее в Курской области в селе Ольговка беспилотник ударил по автомобилю, погиб мирный житель.



