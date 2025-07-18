Зеленский признал сложную обстановку в Сумской и Харьковской областях
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка в приграничных районах Сумской и Харьковской областей остается сложной. Об этом он сообщил со ссылкой на доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.
По словам Зеленского, в докладе также отмечались оборонительные действия украинской армии на Покровском направлении и в других районах Донбасса.
В марте начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о переходе российских войск из Курской области на территорию Сумской, подчеркнув, что целью операции является расширение зоны безопасности.
Позднее президент РФ Владимир Путин подтвердил создание буферной зоны вдоль границы и не исключил, что Россия может установить контроль над Сумами, передает «Радиоточка НСН».
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