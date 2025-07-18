Зеленский признал сложную обстановку в Сумской и Харьковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка в приграничных районах Сумской и Харьковской областей остается сложной. Об этом он сообщил со ссылкой на доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

По словам Зеленского, в докладе также отмечались оборонительные действия украинской армии на Покровском направлении и в других районах Донбасса.

СМИ: Элитный полк ВСУ «Скала» уничтожили в Харьковской области

В марте начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о переходе российских войск из Курской области на территорию Сумской, подчеркнув, что целью операции является расширение зоны безопасности.

Позднее президент РФ Владимир Путин подтвердил создание буферной зоны вдоль границы и не исключил, что Россия может установить контроль над Сумами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры