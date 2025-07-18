Зеленский признал сложную обстановку в Сумской и Харьковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка в приграничных районах Сумской и Харьковской областей остается сложной. Об этом он сообщил со ссылкой на доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

По словам Зеленского, в докладе также отмечались оборонительные действия украинской армии на Покровском направлении и в других районах Донбасса.