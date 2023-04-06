СМИ: ВСУ пытаются отбросить ЧВК «Вагнер» от «дороги жизни» в Артемовске

Власти России и Белоруссии подготовят Концепцию безопасности Союзного государства

Постпред России при международных организациях в Вене встретился с главой МАГАТЭ

Более 520 тысяч заявлений о зачислении детей в первый класс подано через «Госуслуги» за 6 дней работы сервиса

На демонстрацию против пенсионной реформы в Париже вышли более 55 тысяч человек

Виктор Бут направит Дональду Трампу методичку на тему «как выжить в американской тюрьме»