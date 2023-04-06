СМИ: ВСУ пытаются отбросить ЧВК «Вагнер» от «дороги жизни» в Артемовске

Украинские силы в Артемовске (Бахмут) пытаются восстановить линию снабжения и отбросить от нее подразделения ЧВК «Вагнер», сообщает издание «Русская Весна».

Российские силы заняли железнодорожную станцию в Артемовске

Отмечается, что бои продолжаются на севере города. «Вагнер» перебросил туда 12-15 штурмовых групп.

Российские силы вытесняют украинские войска за железную дорогу. Также активные бои идут в направлении Северска, между Ивановским и Ступочками.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о водружении флага России над зданием администрации Артемовска. Предприниматель заявил, что город «юридически взят», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЧВК "Вагнер"

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