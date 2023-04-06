Российские силы заняли железнодорожную станцию в Артемовске

Российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артемовске (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам советника, силы РФ контролируют практически весь город, последним «тяжелым рубежом» была промзона Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ).

«После ... была занята и станция Бахмут-1. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи», — подчеркнул Гагин.

Вечером 2 апреля частная военная компания «Вагнер» водрузила российский флаг на руинах администрации Артемовска, юридически город взят силами РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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