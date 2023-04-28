Марочко: Киев направил в Артемовск колонну военной техники с артиллерией
Киев перебрасывает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его данным, в населенный пункт Дружковка прибыла воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков, позже колонна (в составе БТР-80, автомобили ЗИЛ-131 и «Урал») выдвинулась в направлении Артемовска.
В некоторых случаях украинские военные пытаются покидать Артемовск, выдавая себя за мирных жителей, рассказал боец частной военной компании «Вагнер». По его словам, украинские бойцы переодеваются в гражданское, пытаясь выйти. Российские военные сталкиваются с этим во время эвакуации населения из западных районов города.
СМИ сообщали, что ВСУ вывели почти все силы из Артемовска, в городе осталась лишь пара бригад украинской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru