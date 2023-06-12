СМИ: ВСУ под Авдеевкой использовали пулемет времен Второй мировой войны
Российские бойцы под Авдеевкой захватили у солдат ВСУ германский пулемет времен Второй Мировой войны. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий группировки войск «Юг» ВС РФ.
Речь идет о пулемете MG42. Российские военные взяли трофей после неудачной контратаки подразделений ВСУ.
«Им поставляют это из нашей не совсем дружественной Европы», - рассказал боец.
Российская армия в ночь на 12 июня нанесли удар по местам дислокации украинских резервов. В Минобороны заявили, что назначенные объекты поражены высокоточным оружием морского базирования, передает «Радиоточка НСН».
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