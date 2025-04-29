Храм «Новый Иерусалим» восстановят и расширят после обстрелов ВСУ

Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области, пострадавший в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, будет полностью восстановлен и увеличен в размерах в ближайшие годы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, несмотря на сохраняющуюся напряженную обстановку в приграничных районах, власти приступят к реализации проекта поэтапно.