Храм «Новый Иерусалим» восстановят и расширят после обстрелов ВСУ
Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области, пострадавший в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, будет полностью восстановлен и увеличен в размерах в ближайшие годы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, несмотря на сохраняющуюся напряженную обстановку в приграничных районах, власти приступят к реализации проекта поэтапно.
В частности, в ближайшее время планируется разработка мастер-плана и проектной документации, после чего начнётся формирование фундаментов будущих сооружений.
Гладков подчеркнул, что он должен стать не просто восстановленным объектом, а обновленным духовным центром региона, передает «Радиоточка НСН».
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