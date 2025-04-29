Храм «Новый Иерусалим» восстановят и расширят после обстрелов ВСУ

Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области, пострадавший в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, будет полностью восстановлен и увеличен в размерах в ближайшие годы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, несмотря на сохраняющуюся напряженную обстановку в приграничных районах, власти приступят к реализации проекта поэтапно.

Беспилотники атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области

В частности, в ближайшее время планируется разработка мастер-плана и проектной документации, после чего начнётся формирование фундаментов будущих сооружений.

Гладков подчеркнул, что он должен стать не просто восстановленным объектом, а обновленным духовным центром региона, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

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