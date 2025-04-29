Искусственный интеллект обеспечит безопасность во Владимире

Сейчас ведется поставка и установка оборудования, а также наладка ПО. Проект будет запущен в ближайшее время.

Ожидается, что ИИ также будет контролировать контейнерные площадки и вывоз мусора во Владимире.

Ранее главы Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ИИ может заменить половину чиновников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

