Искусственный интеллект обеспечит безопасность во Владимире
Искусственный интеллект поможет поддерживать безопасность в туристическом центре Владимира. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на предприятие NtechLab.
Алгоритмы будут наблюдать при помощи камер за территорией города, ИИ будет вычислять находящихся в розыске, подозрительных или пропавших без вести граждан, а также находить угнанные или оказавшиеся в местах совершения преступлений автомобили.
Сейчас ведется поставка и установка оборудования, а также наладка ПО. Проект будет запущен в ближайшее время.
Ожидается, что ИИ также будет контролировать контейнерные площадки и вывоз мусора во Владимире.
Ранее главы Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ИИ может заменить половину чиновников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru