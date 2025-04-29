Искусственный интеллект обеспечит безопасность во Владимире

Искусственный интеллект поможет поддерживать безопасность в туристическом центре Владимира. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на предприятие NtechLab.

Алгоритмы будут наблюдать при помощи камер за территорией города, ИИ будет вычислять находящихся в розыске, подозрительных или пропавших без вести граждан, а также находить угнанные или оказавшиеся в местах совершения преступлений автомобили.

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Сейчас ведется поставка и установка оборудования, а также наладка ПО. Проект будет запущен в ближайшее время.

Ожидается, что ИИ также будет контролировать контейнерные площадки и вывоз мусора во Владимире.

Ранее главы Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ИИ может заменить половину чиновников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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