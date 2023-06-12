Рогов назвал протяженность линии фронта в Запорожской области

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал длину линии фронта в Запорожской области, пишет РИА Новости.

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Рогов отметил, что линия фронта в регионе протянулась на 150 километров. Российская армия обустроила несколько линий обороны.

По его словам, украинские подразделения столкнулись с мощным отпором Вооруженных сил РФ и бросили свои силы на убой.

Ранее Рогов сообщил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожской области. Он уточнил, что противнику не удалось овладеть важными высотами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияЗапорожье

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