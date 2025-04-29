Оливер Стоун заявил об игнорировании Западом вклада России в Победу
Режиссер Оливер Стоун заявил, что страны Запада и Европейский союз фактически исключили Россию из исторического нарратива о Второй мировой войне, забыв о ее ключевом вкладе в разгром нацизма. Такое мнение он выразил, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», приуроченном к 80-летию Победы.
По его словам, в западной историографии преобладает акцент на роли США и Великобритании, в то время как поворотные события, произошедшие на советско-германском фронте в 1942-1943 годах, зачастую остаются за скобками. Стоун охарактеризовал эту ситуацию как удручающую и подчеркнул, что вклад СССР был решающим.
Он также указал на слабое внимание к российской истории в международной образовательной и культурной повестке. По мнению режиссера, это приводит к искаженному восприятию глобального прошлого, в котором западные нации занимают доминирующее положение.
Форум «Знание. Первые» проходит с 28 по 30 апреля на 11 площадках по всей России, включая Донбасс и Новороссию. Его участниками стали представители науки, культуры и общественных организаций, обращающиеся к молодому поколению с призывом сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru