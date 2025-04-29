Смерть Паши Техника вошла в топ-5 тревожностей россиян в начале года
Мошенники, последствия произошедшего в декабре 2024 года разлива нефтепродуктов на черноморском побережье, а также смерть рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) попали в топ-10 тревожностей россиян за первые три месяца 2025 года, говорится в результатах исследования «Национальный индекс тревожностей. КРОС».
В этом индексе актуальные события оценивают по их присутствию в медиа и соцсетях.
О судьбе рэпера россияне тревожились сильнее, чем о преследовании инфоцыган, недоступности ипотеки и предстоящем введении цифрового рубля. Кроме того, смерть Паши Техника стала самой обсуждаемой темой в начале года, отмечает газета «Ведомости».
Паша Техник умер 5 апреля в больнице Таиланда. Директор рэпера Марк Яровный заявил, что причиной смерти артиста стала легочная инфекция, напоминает «Радиоточка НСН». Технику было 40 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru