Смерть Паши Техника вошла в топ-5 тревожностей россиян в начале года

В этом индексе актуальные события оценивают по их присутствию в медиа и соцсетях.

О судьбе рэпера россияне тревожились сильнее, чем о преследовании инфоцыган, недоступности ипотеки и предстоящем введении цифрового рубля. Кроме того, смерть Паши Техника стала самой обсуждаемой темой в начале года, отмечает газета «Ведомости».

Паша Техник умер 5 апреля в больнице Таиланда. Директор рэпера Марк Яровный заявил, что причиной смерти артиста стала легочная инфекция, напоминает «Радиоточка НСН». Технику было 40 лет.

