Внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что пока рано говорить об установке памятника.

«В Грузии на могиле Зураб Константинович сам поставил памятник Святой Нины, где он похоронен рядом со своей супругой Инессой», - сказал Василий.

Церетели скончался на 92-ом году жизни 22 апреля. По словам искусствоведа Ксении Коробейниковой, скульптор умер в кругу семьи. Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.

Ранее ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский заявил «Радиоточке НСН», что Церетели смог примирить классиков и авангардистов, благодаря чему переход от советского искусства к российскому прошел абсолютно безболезненно, а его работу над возрождением Храма Христа Спасителя вообще можно назвать чудом.

