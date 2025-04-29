Внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду
Семья скульптора и живописца Зураба Церетели не намерена ставить ему памятник в Москве или Тбилиси. Об этом заявил внук скульптора Василий.
В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что пока рано говорить об установке памятника.
«В Грузии на могиле Зураб Константинович сам поставил памятник Святой Нины, где он похоронен рядом со своей супругой Инессой», - сказал Василий.
Церетели скончался на 92-ом году жизни 22 апреля. По словам искусствоведа Ксении Коробейниковой, скульптор умер в кругу семьи. Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.
Ранее ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский заявил «Радиоточке НСН», что Церетели смог примирить классиков и авангардистов, благодаря чему переход от советского искусства к российскому прошел абсолютно безболезненно, а его работу над возрождением Храма Христа Спасителя вообще можно назвать чудом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru