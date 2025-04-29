Лавров заявил об отсутствии условий для честного перемирия на Украине

Россия не считает возможным обеспечить добросовестный контроль за соблюдением длительного перемирия на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД стран БРИКС.

По словам главы российской дипломатии, Москва сомневается в способности международных механизмов обеспечить объективный мониторинг режима прекращения огня.

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Он также подчеркнул, что, по мнению российской стороны, киевские власти сохраняют потенциал для организации провокаций, независимо от формата возможного перемирия.

Так Лавров прокомментировал предложения из Киева о введении 30-дневного режима тишины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:ПеремириеУкраинаСергей Лавров

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