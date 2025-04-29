Лавров заявил об отсутствии условий для честного перемирия на Украине

Он также подчеркнул, что, по мнению российской стороны, киевские власти сохраняют потенциал для организации провокаций, независимо от формата возможного перемирия.

Так Лавров прокомментировал предложения из Киева о введении 30-дневного режима тишины, передает «Радиоточка НСН».

