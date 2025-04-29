СМИ: Американский рэпер Akon даст два концерта в РФ

Сообщается, что первый концерт запланирован в Москве на «ЦСКА Арене» 9 августа. Второй - на Юге России, в настоящее время определяются город и площадка.

Вместе с Akon в РФ приедут 16 человек — его команда и два члена семьи. В райдере значатся перелёт первым классом, президентский люкс со спа и бассейном, личный массажист и люксовое авто яркого цвета типа Maybach.

Ранее концертный директор Валерия Меладзе Сергей Луппов опроверг информацию о якобы намерении певца выступить в РФ с концертом к своему 60-летию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

