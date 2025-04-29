Российские силы РЭБ уничтожили 15 дронов ВСУ на подлете к Смоленску

По его словам, силами РЭБ на подлете к Смоленску были уничтожены 15 украинских беспилотников.

«По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет», - написал Анохин.

Он напомнил, что при угрозе атаки БПЛА следует избегать открытых пространств, а при обнаружении обломков дронов не приближаться к ним.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на участке трассы Грайворон — Илек-Пеньковка украинский дрон атаковал автомобиль, два человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

