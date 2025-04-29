Российские силы РЭБ уничтожили 15 дронов ВСУ на подлете к Смоленску
Смоленская облась подверглась массированной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, силами РЭБ на подлете к Смоленску были уничтожены 15 украинских беспилотников.
«По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет», - написал Анохин.
Он напомнил, что при угрозе атаки БПЛА следует избегать открытых пространств, а при обнаружении обломков дронов не приближаться к ним.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на участке трассы Грайворон — Илек-Пеньковка украинский дрон атаковал автомобиль, два человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru