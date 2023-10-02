СМИ: ВСУ обстреляли из танков территорию Курской области

По информации издания, местные жители насчитали минимум 2- прилетов за последние три часа. В результате обстрела было повреждено здание АПП.

Уточняется, что около пункта пропуска нет никаких военных объектов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы Артёмовска со стороны украинской армии пока не позволяют говорить о восстановлении города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

