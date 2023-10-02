СМИ: ВСУ обстреляли из танков территорию Курской области

Украинская сторона обстреляла АПП Крупец в Курской области из танков, пишет Telegram-канал Mash.

Губернатор Гладков: При обстреле Белгородской области пострадало четыре человека

По информации издания, местные жители насчитали минимум 2- прилетов за последние три часа. В результате обстрела было повреждено здание АПП.

Уточняется, что около пункта пропуска нет никаких военных объектов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы Артёмовска со стороны украинской армии пока не позволяют говорить о восстановлении города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ТанкиУкраинаВСУКурская ОбластьОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры