СМИ: ВСУ обстреляли из танков территорию Курской области
2 октября 202318:40
Украинская сторона обстреляла АПП Крупец в Курской области из танков, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, местные жители насчитали минимум 2- прилетов за последние три часа. В результате обстрела было повреждено здание АПП.
Уточняется, что около пункта пропуска нет никаких военных объектов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы Артёмовска со стороны украинской армии пока не позволяют говорить о восстановлении города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru