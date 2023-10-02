Губернатор Гладков: При обстреле Белгородской области пострадало четыре человека

По его словам, ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 100 боеприпасов. Кроме того, несколько взрывных устройств украинские военные сбросили с беспилотников.

В результате обстрелов были повреждены два жилых дома, четыре торговых объекта, административное здание, предприятие, автобус и пять легковых автомобилей.

Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, передает RT.

