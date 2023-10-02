Губернатор Гладков: При обстреле Белгородской области пострадало четыре человека
При украинском обстреле Белгородской области пострадало четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 100 боеприпасов. Кроме того, несколько взрывных устройств украинские военные сбросили с беспилотников.
В результате обстрелов были повреждены два жилых дома, четыре торговых объекта, административное здание, предприятие, автобус и пять легковых автомобилей.
Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru