СМИ: ВСУ несут масштабные потери на южном направлении

Военные Украины оценили потери на южном направлении как «высокие» и «масштабные», сообщает The New York Times.

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Издание ссылается на вернувшихся из зоны боевых действий военных и гражданских лиц. «Украинский режим обычно не раскрывает данные о своих потерях, но солдаты и командиры в интервью за последнюю неделю описали потери на поле боя как «высокие» и «масштабные», - говорится в материале.

Колонны украинских танков и БМП во время попытки пересечь открытые участки были обстреляны российской артиллерией, а также подорваны минами.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении трехсот боевиков в Николаевской области, которые дислоцировались во временном пункте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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