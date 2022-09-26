СМИ: ВСУ несут масштабные потери на южном направлении
Военные Украины оценили потери на южном направлении как «высокие» и «масштабные», сообщает The New York Times.
Издание ссылается на вернувшихся из зоны боевых действий военных и гражданских лиц. «Украинский режим обычно не раскрывает данные о своих потерях, но солдаты и командиры в интервью за последнюю неделю описали потери на поле боя как «высокие» и «масштабные», - говорится в материале.
Колонны украинских танков и БМП во время попытки пересечь открытые участки были обстреляны российской артиллерией, а также подорваны минами.
Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении трехсот боевиков в Николаевской области, которые дислоцировались во временном пункте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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