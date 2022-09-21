Шойгу: Россия потеряла 5 937 человек погибшими

Число погибших с российской стороны в ходе специальной военной операции на Украине составляет 5 937, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что Украина потеряла половину своей армии

В среду президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого объявил частичную мобилизацию, пишет Ura.ru. Вслед за российским лидером к гражданам обратился глава Минобороны.

«Наши потери на сегодняшний день — это погибшими 5937 человек <...> Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй», — подчеркнул Шойгу.

При этом министр отметил, что украинские войска потеряли 61 207 человек, 49 368 были ранены. По словам Шойгу, это половина армии Украины, сообщает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияВооруженные Силы РФСергей Шойгу
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