СМИ: ВСУ не смогут вытеснить армию России даже с помощью Запада

Как пишет издание, второй год военного конфликта должен был ответить на вопрос: способна ли армия Украины сместить ВС РФ с хорошо укрепленных позиций. Как выяснилось, ВСУ на это неспособны.

Кроме того, контрнаступление Украины в 2023 году провалилось и не смогло захватить больше территорий.

Ранее в ЦРУ США заявили, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление в конце 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

