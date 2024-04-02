СМИ: ВСУ не смогут вытеснить армию России даже с помощью Запада
Вооруженные силы Украины после получения помощи от Европейского союза и США и подготовки военных в странах Запада не могут вытеснять российских военных с позиций, сообщает Foreign Affairs.
Как пишет издание, второй год военного конфликта должен был ответить на вопрос: способна ли армия Украины сместить ВС РФ с хорошо укрепленных позиций. Как выяснилось, ВСУ на это неспособны.
Кроме того, контрнаступление Украины в 2023 году провалилось и не смогло захватить больше территорий.
Ранее в ЦРУ США заявили, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление в конце 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru