Маск заявил, что наступательные операции ослабили Украину
Наступательные операции Украины только ослабили её. Об этом в соцсети Х написал глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Американский бизнесмен напомнил, что «около года назад» призывал украинские власти «не тратить жизни своих людей на атаку против прочно укрепившихся российских позиций».
«Вместо этого жизни людей всё-таки были потрачены в наступательных операциях, которые не принесли ничего, а только ослабили Украину», - указал он.
Маск добавил, что в настоящее время Украине следует укреплять свои позиции подальше от нынешней линии соприкосновения.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 166 тысяч человек, 800 танков и 150 летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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