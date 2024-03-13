Маск заявил, что наступательные операции ослабили Украину

Американский бизнесмен напомнил, что «около года назад» призывал украинские власти «не тратить жизни своих людей на атаку против прочно укрепившихся российских позиций».

«Вместо этого жизни людей всё-таки были потрачены в наступательных операциях, которые не принесли ничего, а только ослабили Украину», - указал он.

Маск добавил, что в настоящее время Украине следует укреплять свои позиции подальше от нынешней линии соприкосновения.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 166 тысяч человек, 800 танков и 150 летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

