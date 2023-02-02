СМИ: ВСУ начнут обучаться использованию Leopard на следующей неделе
Украинские военные начнут проходить обучение по использованию танков Leopard 2 на следующей неделе. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, сотни солдат ВСУ уже отправили на места в Германии и Польше. Ожидается, что обучение будет длиться шесть недель.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для издания Рroject syndicate сообщил, что Европейский союз для Киева обучит украинских военнослужащих управлять танками Leopard 2 в рамках европейской тренировочной миссии, сообщает НСН.
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