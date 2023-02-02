СМИ: ВСУ начнут обучаться использованию Leopard на следующей неделе

Украинские военные начнут проходить обучение по использованию танков Leopard 2 на следующей неделе. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Таяни: Италия не поставляла танки на Украину и не будет

По данным издания, сотни солдат ВСУ уже отправили на места в Германии и Польше. Ожидается, что обучение будет длиться шесть недель.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в статье для издания Рroject syndicate сообщил, что Европейский союз для Киева обучит украинских военнослужащих управлять танками Leopard 2 в рамках европейской тренировочной миссии, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУТанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры