Таяни: Италия не поставляла танки на Украину и не будет
2 февраля 202318:51
Италия не будет поставлять танки Украине. Об этом заявил вице-премьер итальянского правительства, министр иностранных дел Антонио Таяни в эфире телеканала Rai Italia.
По его словам, Рим поставлял ранее Киеву только оборонительное оружие, но не наступательное.
«Мы не отправляли танки и не будем их отправлять», — подчеркнул глава МИД Италии.
Ранее НСН сообщала, что глава минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что помощь Киеву требует замены собственных вооружений.
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2 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru