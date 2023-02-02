Таяни: Италия не поставляла танки на Украину и не будет

Италия не будет поставлять танки Украине. Об этом заявил вице-премьер итальянского правительства, министр иностранных дел Антонио Таяни в эфире телеканала Rai Italia.

По его словам, Рим поставлял ранее Киеву только оборонительное оружие, но не наступательное.