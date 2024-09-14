СМИ: ВСУ хотят ударить по дальним складам и местам расположения войск России

Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые хотела бы поразить дальнобойным западным оружием, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Услышали Путина: США не решились одобрить дальнобойные удары по России

По данным СМИ, среди интересующих Украину целей есть командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Первоначально украинские власти хотели использовать ракеты ATACMS для обстрелов российских авиабаз, но Пентагон ответил, что почти все подходящие военные аэродромы находятся вне зоны досягаемости этих ракет, рассказали собеседники.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что применение западных вооружений для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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