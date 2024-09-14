Услышали Путина: США не решились одобрить дальнобойные удары по России

ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На неделе Путин говорил о том, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», поскольку Киев может наносить такие удары только с помощью спутников НАТО. Как уточнял президент РФ, если США и Запад разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по российской территории, это будь означать изменение природы конфликта.

«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — пояснял он.

Между тем президент США Джо Байден 13 сентября провел встречу с премьер-министром Британии Киром Страмером, обсуждая среди прочего и вопрос снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для ударов вглубь России. Как сообщало издание New York Times со ссылкой на европейских чиновников, лидер США готов дать свое одобрение, но пока не решился, поскольку получил предупреждение американских разведывательных служб о том, что Россия может ответить помощью Ирану в нацеливании на американские силы на Ближнем Востоке.

При этом сам Байден, комментируя предостережения Путина, отметил, что не думает много о президенте РФ.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — цитирует лидера Вашингтона NBC News.

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своих соцсетях также прокомментировал ситуацию, призвав Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена не разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ.

«Госсекретарь Блинкен, президент Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — написал он.

Бывший посол Великобритании в США и бывший советник по национальной безопасности британского премьера Ким Дэррок со своей стороны тоже предупредил, что разрешение Украине запускать ракеты большой дальности по территории России может привести к серьезной эскалации. В интервью Financial Times он подчеркнул, что необходимо тщательно обдумать слова Путина о последствиях ударов западным оружием по российской территории.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рамках пресс-конференции по итогу встречи с Байденом сообщил, что вопрос стратегии по Украине обсуждался, в дальнейшем эту тему намерены обсуждать в более широком кругу людей в рамках Генеральной ассамблеи ООН, запланированной на конец сентября. По данным Politico, США и Великобритания действительно могут разрешить Киеву наносить удары по российской территории западным дальнобойным оружием в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик со своей стороны высказался о том, что риторика по этой теме не приближает мир к окончанию украинского конфликта.

«Я думаю, что риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы - в рамках международного права и устава ООН», - сказал он журналистам в ходе брифинга.

Как сообщило издание The Telegraph, решение по ракетам Storm Shadow должно быть частью более широкого плана, направленного на завершение украинского конфликта. Одновременно с этим газета Financial Times отметила, что британские ракеты не помогут Киеву изменить стратегическую ситуацию в конфликте в Украине. ВСУ ранее определяли в качестве приоритетных целей самолеты, которые уже перемещены с российских аэродромов за пределы радиуса действия Storm Shadow и ATACMS. Как предположили западные эксперты, решение о разрешениях на ракеты обсуждалось так долго, что к моменту, когда оно может быть принято, в нем уже не будет смысла.