Услышали Путина: США не решились одобрить дальнобойные удары по России
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне серьезно воспринимают заявления Владимира Путина о возможном разрешении Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не сообщил о решении Вашингтона по нанесению ударов западным оружием вглубь российской территории.
Еще до того, как об этом стало официально известно, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что никаких объявлений о разрешении на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных западных ракет вглубь российской территории ожидать не стоит.
При этом представитель Белого дома Джон Кирби отмечал, что в США воспринимают заявления президента России Владимира Путина по поводу возможного разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Он также добавил, что Вашингтон действует, исходя из «своих расчетов», однако подчеркнул, что Белый дом не планировал делать новых заявлений по вопросу.
«Я бы не ожидал каких-либо серьезных заявлений по этому поводу в ходе обсуждений, особенно с нашей стороны», - сказал он.
ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На неделе Путин говорил о том, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», поскольку Киев может наносить такие удары только с помощью спутников НАТО. Как уточнял президент РФ, если США и Запад разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по российской территории, это будь означать изменение природы конфликта.
«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — пояснял он.
Между тем президент США Джо Байден 13 сентября провел встречу с премьер-министром Британии Киром Страмером, обсуждая среди прочего и вопрос снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для ударов вглубь России. Как сообщало издание New York Times со ссылкой на европейских чиновников, лидер США готов дать свое одобрение, но пока не решился, поскольку получил предупреждение американских разведывательных служб о том, что Россия может ответить помощью Ирану в нацеливании на американские силы на Ближнем Востоке.
При этом сам Байден, комментируя предостережения Путина, отметил, что не думает много о президенте РФ.
«Я не думаю много о Владимире Путине», — цитирует лидера Вашингтона NBC News.
Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своих соцсетях также прокомментировал ситуацию, призвав Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена не разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ.
«Госсекретарь Блинкен, президент Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — написал он.
Бывший посол Великобритании в США и бывший советник по национальной безопасности британского премьера Ким Дэррок со своей стороны тоже предупредил, что разрешение Украине запускать ракеты большой дальности по территории России может привести к серьезной эскалации. В интервью Financial Times он подчеркнул, что необходимо тщательно обдумать слова Путина о последствиях ударов западным оружием по российской территории.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рамках пресс-конференции по итогу встречи с Байденом сообщил, что вопрос стратегии по Украине обсуждался, в дальнейшем эту тему намерены обсуждать в более широком кругу людей в рамках Генеральной ассамблеи ООН, запланированной на конец сентября. По данным Politico, США и Великобритания действительно могут разрешить Киеву наносить удары по российской территории западным дальнобойным оружием в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик со своей стороны высказался о том, что риторика по этой теме не приближает мир к окончанию украинского конфликта.
«Я думаю, что риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы - в рамках международного права и устава ООН», - сказал он журналистам в ходе брифинга.
Как сообщило издание The Telegraph, решение по ракетам Storm Shadow должно быть частью более широкого плана, направленного на завершение украинского конфликта. Одновременно с этим газета Financial Times отметила, что британские ракеты не помогут Киеву изменить стратегическую ситуацию в конфликте в Украине. ВСУ ранее определяли в качестве приоритетных целей самолеты, которые уже перемещены с российских аэродромов за пределы радиуса действия Storm Shadow и ATACMS. Как предположили западные эксперты, решение о разрешениях на ракеты обсуждалось так долго, что к моменту, когда оно может быть принято, в нем уже не будет смысла.
ОТМАЗАТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, разрешив Киеву применять дальнобойное оружие по российской территории, страны НАТО начнут прямую войну с Россией.
«В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится», — сказал он на заседании Совета Безопасности по Украине.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что после заявлений Путина отдельные экс-чиновники позвонили, чтобы уточнить, что действительно стоит за такими заявлениями президента. В эфире телеканала «Россия-24» он также сказал, что у США не выйдет отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе.
«Мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более - США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но здесь какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис - американцам не удастся отсидеться за водами океана», - поясни он.
При этом член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин ранее на неделе в разговоре с НСН сообщал, что разрешение от США на использование дальнобойного оружия Украине для ударов по России приведет к непоправимым последствиям для Киева и вынудит Москву отвечать должным образом.
«Конфронтация усугубится. Если они к этому придут, эти все супостаты, то, безусловно, мы будем иметь возможность реагировать, должным образом. Конечно англичане и американцы подталкивают к этому вопросу. Зеленский бегает, упрашивает их там всех со своей бандой. Но это приведет к непоправимым последствиям для них. Поэтому тут надо задуматься, посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться. Мы, конечно, сбиваем эти ракеты, как дроны», - делился он.
В свою очередь зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов пояснял НСН, что Россия должна быть готова отразить любые атаки в любой момент.
«Вне всякого сомнения, есть угрозы применения дальнобойного оружия, включая беспилотники, с прямым использованием возможностей НАТО. Они и так этим уже занимаются, не могу исключить, что они будут это делать с большей наглостью и интенсивностью», - заявлял он.
Ранее издание The Hill со ссылкой на представителя оборонного ведомства США Патрика Райдера сообщало, что у Пентагона осталось $5,9 млрд на срочную помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority. При этом весь объем этих средств может просто сгореть, если американский конгресс не продлит соответствующие полномочия на следующий финансовый год, который начинается 1 октября, напоминает «Радиоточка НСН».
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