Кулеба: Киев получил достаточно оружия для контрнаступления
5 июня 202320:07
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть достаточно оружия для наступательных действий. Главу ведомства цитирует агентство Reuters.
Кулеба отметил, что западные союзники поставили Украине необходимые вооружения. Он выразил уверенность, что действия вооруженных сил будут успешными.
«Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО», - считает дипломат.
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр 5 июня сообщила, что ВСУ перешли в наступление на «некоторых направлениях», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: на упавшем в США самолете находилась семья спонсора Трампа
- Над Белгородом сработала ПВО
- Более 400 кубометров отходов: «Марафон рек» подвел итоги акции по очистке берегов
- Кулеба: Киев получил достаточно оружия для контрнаступления
- В Киеве заявили, что население Украины сократилось до 29 млн человек
- Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на блогере Карине Истоминой
- Губернатор Белгородской области назвал число оставшихся в Новой Таволжанке граждан
- Арбенина перенесла начало июньского тура из-за состояния здоровья
- Компания Apple подорожала до исторического максимума
- В Белгороде опровергли сообщения о переполненных больницах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru