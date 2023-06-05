Кулеба: Киев получил достаточно оружия для контрнаступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть достаточно оружия для наступательных действий. Главу ведомства цитирует агентство Reuters.

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Кулеба отметил, что западные союзники поставили Украине необходимые вооружения. Он выразил уверенность, что действия вооруженных сил будут успешными.

«Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО», - считает дипломат.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр 5 июня сообщила, что ВСУ перешли в наступление на «некоторых направлениях», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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