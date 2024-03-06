Минобороны подтвердило уничтожение третьего танка Abrams в зоне СВО

Российское Минобороны подтвердило уничтожение третьего американского танка Abrams в зоне проведения спецоперации.

Боец с позывным Рассвет рассказал об ударе по второму танку Abrams

В оборонном ведомстве отметили, что Abrams был уничтожен первым выстрелом танка Т-72Б3 на авдеевском направлении.

Ранее на предприятии в Ульяновской области, которое производит дроны-камикадзе «Упырь», сообщили об уничтожении второго Abrams. Первая боевая машина этого типа была также подбита с воздуха таким FPV-беспилотником, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Минобороны РФВСУУкраинаСпецоперацияРоссийская АрмияТанки

Горячие новости

Все новости

партнеры