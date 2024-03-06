Минобороны подтвердило уничтожение третьего танка Abrams в зоне СВО
6 марта 202415:15
Российское Минобороны подтвердило уничтожение третьего американского танка Abrams в зоне проведения спецоперации.
В оборонном ведомстве отметили, что Abrams был уничтожен первым выстрелом танка Т-72Б3 на авдеевском направлении.
Ранее на предприятии в Ульяновской области, которое производит дроны-камикадзе «Упырь», сообщили об уничтожении второго Abrams. Первая боевая машина этого типа была также подбита с воздуха таким FPV-беспилотником, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер снимутся в шпионском триллере Содерберга
- Систему онлайн-голосования Москвы подготовили к нагрузкам на выборах президента
- Кэмерон Диас получила приглашение сняться в черной комедии
- Опрос: Йога стала самым популярным спортом у женщин
- Голикова призвала россиянок рожать первого ребенка до 24 лет
- Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в победе Трампа на выборах в США
- Минобороны подтвердило уничтожение третьего танка Abrams в зоне СВО
- В Госдуму внесен проект об освобождении от уголовного наказания контрактников
- Песков заявил о любви в России к немцам и Германии
- Парусный турнир Tenzor International Cup пройдет с июня по ноябрь 2024 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru