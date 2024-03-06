«С первого выстрела!»: Генералы объяснили, как Т-72 подбил Abrams
Российский танк маневреннее, а американский больше и выше, сказал в эфире НСН Владимир Болдырев, а Сергей Маев указал на приборы и экипаж.
Российский танк Т-72 смог уничтожить американский Abrams за счет опыта экипажа, маневренности и лучшей «картинки» поля боя, объяснили генералы Владимир Болдырев и Сергей Маев в разговоре с НСН.
Минобороны РФ ранее сообщило, что на Авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams.
«Наши танки, даже Т-72 и Т-80, ни в чем не уступают этому танку, вот вам подтверждение. Я не скажу, что там преимущество. Они примерно равны по огневой мощи и системе наведения. Наш танк маневреннее, а тот больше, выше и более уязвим. Abrams - это газотурбинный танк, он сравним с нашим Т-80. Наш танк еще и более подготовлен, раз он поразил с первого выстрела», - сказал экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
Со своей стороны, экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны, генерал-полковник Сергей Маев похвалил действия экипажа российского танка.
«В первую очередь, это хорошо подготовленный, опытный экипаж, который знает слабые стороны конструкции танка Abrams. Раз Т-72 его уничтожил, значит, у него были преимущества в приборах наблюдения за полем боя, в приборах управления огнем и в могуществе вооружения. Думаю, экипаж Abrams также видел Т-72 и мог его поразить, но удар нашего танка оказался более своевременным, мощным и удачным», - заключил собеседник НСН.
Ранее российские военные подбили два танка Abrams с помощью беспилотников «Упырь». Актер Иван Охлобыстин в конце февраля после уничтожения первого американского танка подтвердил, что российским военным направят за это обещанную награду в 10 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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