СМИ: ВС России могут уничтожить помогающие ВСУ спутники Starlink

Спутники системы миллиардера Илона Маска Starlink могут стать законной военной целью России, сообщает The Telegraph.

Биограф Маска заявил о передаче Пентагону частичного контроля над Starlink

По данным экспертов, космическим аппаратам грозит уничтожение из-за содействия украинским Вооруженным силам. Как пишет издание, спутниковая группировка помогала Киеву наносить удары беспилотниками по российским резервуарам.

Отмечается, что согласно Женевской конвенции, участникам военного конфликта запрещено нападать на гражданские объекты, однако «границы становятся все более размытыми».

Ранее Маск заявил, что отказался включить Starlink в Крыму из-за антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУУкраинаИлон МаскСпутники

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