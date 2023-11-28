СМИ: ВС России могут уничтожить помогающие ВСУ спутники Starlink
Спутники системы миллиардера Илона Маска Starlink могут стать законной военной целью России, сообщает The Telegraph.
По данным экспертов, космическим аппаратам грозит уничтожение из-за содействия украинским Вооруженным силам. Как пишет издание, спутниковая группировка помогала Киеву наносить удары беспилотниками по российским резервуарам.
Отмечается, что согласно Женевской конвенции, участникам военного конфликта запрещено нападать на гражданские объекты, однако «границы становятся все более размытыми».
Ранее Маск заявил, что отказался включить Starlink в Крыму из-за антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru