Биограф Маска заявил о передаче Пентагону частичного контроля над Starlink

Биограф американского бизнесмена Илона Маска Уолтер Айзексон утверждает, что миллиардер решил передать Пентагону контроль над частью системы спутниковой связи Starlink.

Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Киеву в активизации Starlink у Крыма

По словам Айзексона, Маск старался дистанцироваться от конфликта на Украине и не желал, чтобы Starlink применяли в военных целях. В итоге бизнесмен решил передать часть систем под управление оборонного ведомства США, отметил биограф.

«Он больше не контролирует геозонирование, больше не контролирует условия применения», - уточнил Айзексон.

Маск ранее объяснил отказ активировать Starlink в Крыму в прошлом году санкциями против России, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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