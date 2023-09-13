Биограф Маска заявил о передаче Пентагону частичного контроля над Starlink

По словам Айзексона, Маск старался дистанцироваться от конфликта на Украине и не желал, чтобы Starlink применяли в военных целях. В итоге бизнесмен решил передать часть систем под управление оборонного ведомства США, отметил биограф.

«Он больше не контролирует геозонирование, больше не контролирует условия применения», - уточнил Айзексон.

Маск ранее объяснил отказ активировать Starlink в Крыму в прошлом году санкциями против России, сообщает «Радиоточка НСН».

