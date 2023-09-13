Биограф Маска заявил о передаче Пентагону частичного контроля над Starlink
Биограф американского бизнесмена Илона Маска Уолтер Айзексон утверждает, что миллиардер решил передать Пентагону контроль над частью системы спутниковой связи Starlink.
По словам Айзексона, Маск старался дистанцироваться от конфликта на Украине и не желал, чтобы Starlink применяли в военных целях. В итоге бизнесмен решил передать часть систем под управление оборонного ведомства США, отметил биограф.
«Он больше не контролирует геозонирование, больше не контролирует условия применения», - уточнил Айзексон.
Маск ранее объяснил отказ активировать Starlink в Крыму в прошлом году санкциями против России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru