СМИ: ВС РФ поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве
Вооруженные силы России поразили ракетными ударами бронетанковый завод в Николаеве, на котором ремонтировалась техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское подполье.
Отмечается, что удары по военным объектам нанесены днем 17 марта. Поражен Николаевский бронетанковый завод, где ремонтируют поставленную Украине западную технику.
«Буквально на днях были привезены западные танки Leopard-2», - заявил представитель подполья.
Ранее Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове. Ликвидировано более 60 военных, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru