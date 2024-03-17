СМИ: ВС РФ поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве

Вооруженные силы России поразили ракетными ударами бронетанковый завод в Николаеве, на котором ремонтировалась техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское подполье.

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Отмечается, что удары по военным объектам нанесены днем 17 марта. Поражен Николаевский бронетанковый завод, где ремонтируют поставленную Украине западную технику.

«Буквально на днях были привезены западные танки Leopard-2», - заявил представитель подполья.

Ранее Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове. Ликвидировано более 60 военных, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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