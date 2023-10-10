Минобороны: ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового

Российские военные поразили места расположения 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино и северо-западнее Вербового. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

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Согласно данным, ВСУ потеряли свыше 80 солдат за сутки на Запорожском направлении. Минобороны указало, что украинская армия также потеряла танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46.

Ранее, 9 октября, Минобороны РФ сообщило, что деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была пресечена Вооруженными силами РФ в районе Вербового, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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