Согласно данным, ВСУ потеряли свыше 80 солдат за сутки на Запорожском направлении. Минобороны указало, что украинская армия также потеряла танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46.

Ранее, 9 октября, Минобороны РФ сообщило, что деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была пресечена Вооруженными силами РФ в районе Вербового, передает «Радиоточка НСН».

