Минобороны: ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового
Российские военные поразили места расположения 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино и северо-западнее Вербового. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Согласно данным, ВСУ потеряли свыше 80 солдат за сутки на Запорожском направлении. Минобороны указало, что украинская армия также потеряла танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46.
Ранее, 9 октября, Минобороны РФ сообщило, что деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была пресечена Вооруженными силами РФ в районе Вербового, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru