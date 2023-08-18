СМИ: ВС РФ полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра

Российские силы уничтожили остатки ВСУ в селе Казачьи Лагеря в Херсонской области на левом берегу Днепра. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Подразделениями группировки «Днепр» полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России», - заявил собеседник агентства.

ВС РФ огнем артиллерии пресекают попытки противника переправиться на левый берег. Участок круглосуточно патрулирует авиация.

Саперы ВС РФ приступили к разминированию местности в районе Казачьих Лагерей. Российские бойцы обнаружили большое количество оружия западного образца.

О попытке ВСУ высадить десант на левом берегу сообщил в начале августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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