СМИ: ВС РФ полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра
Российские силы уничтожили остатки ВСУ в селе Казачьи Лагеря в Херсонской области на левом берегу Днепра. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
«Подразделениями группировки «Днепр» полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России», - заявил собеседник агентства.
ВС РФ огнем артиллерии пресекают попытки противника переправиться на левый берег. Участок круглосуточно патрулирует авиация.
Саперы ВС РФ приступили к разминированию местности в районе Казачьих Лагерей. Российские бойцы обнаружили большое количество оружия западного образца.
О попытке ВСУ высадить десант на левом берегу сообщил в начале августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru