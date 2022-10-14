Путин: необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет

Москва не ставит задачи уничтожения Украины. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, передает РИА «Новости».

По его словам, необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Он также назвал решение о начале военной операции на Украине правильным и своевременным.

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«Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия в России будут завершены, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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