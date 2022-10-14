Путин: необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет

«Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия в России будут завершены, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

