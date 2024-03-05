СМИ: войска РФ уничтожили лучшие бронемашины США под Авдеевкой

По данным издания, к западу от Авдеевки 47-я механизированная бригада армии Украины потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин производства США: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher.

Это произошло через две недели после отступления ВСУ из Авдеевки. Отмечается, что противник испытывает острую нехватку снарядов. Это вынудило украинских военных вести ближний бой, рискуя штурмовой техникой и машин М-1 и М-2.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго Abrams в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

