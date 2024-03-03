СМИ: под Авдеевкой поразили еще один танк Abrams
Российские военные поразили еще один танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, передает ТАСС.
По информации агентства, бронемашину поразили с помощью FPV-дрона «Упырь». Военнослужащие 30-й бригады помогли сбить танку гусеницу, после чего было два попадания беспилотниками.
«После первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В», - сообщил представитель предприятия - производителя дронов.
Ранее командир расчета БПЛА с позывным Рассвет сообщил об уничтожении танка Abrams с помощью FPV-дрона «Пиранья».
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, с начала спецоперации украинская армия потеряла более 444 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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