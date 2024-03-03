СМИ: под Авдеевкой поразили еще один танк Abrams

По информации агентства, бронемашину поразили с помощью FPV-дрона «Упырь». Военнослужащие 30-й бригады помогли сбить танку гусеницу, после чего было два попадания беспилотниками.

«После первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В», - сообщил представитель предприятия - производителя дронов.

Ранее командир расчета БПЛА с позывным Рассвет сообщил об уничтожении танка Abrams с помощью FPV-дрона «Пиранья».

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, с начала спецоперации украинская армия потеряла более 444 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

