СМИ: военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Некоторые из украинских военных отказываются выполнять поставленные им боевые задачи в населенном пункте Крынки, сообщает издание «Страна.ua», журналисты которого пообщались с некоторыми бойцами.
Как оказалось, отказники есть в каждой роте. Многие не понимают целей удержания данной локации, а часть из них вообще заканчивает жизнь самоубийством.
Отказники также есть среди офицеров. Они объясняют это тем, что в Крынках не осталось укрытий. Кроме того, российские беспилотные летательные аппараты держат район под постоянным наблюдением.
Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru