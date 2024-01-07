СМИ: военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках

Как оказалось, отказники есть в каждой роте. Многие не понимают целей удержания данной локации, а часть из них вообще заканчивает жизнь самоубийством.

Отказники также есть среди офицеров. Они объясняют это тем, что в Крынках не осталось укрытий. Кроме того, российские беспилотные летательные аппараты держат район под постоянным наблюдением.

Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

