СМИ: военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках

Некоторые из украинских военных отказываются выполнять поставленные им боевые задачи в населенном пункте Крынки, сообщает издание «Страна.ua», журналисты которого пообщались с некоторыми бойцами.

У Нижней Крынки обнаружена ещё одна «братская могила»

Как оказалось, отказники есть в каждой роте. Многие не понимают целей удержания данной локации, а часть из них вообще заканчивает жизнь самоубийством.

Отказники также есть среди офицеров. Они объясняют это тем, что в Крынках не осталось укрытий. Кроме того, российские беспилотные летательные аппараты держат район под постоянным наблюдением.

Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУ

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