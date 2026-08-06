Китайский электрокар Zeekr 001 самозагорелся в Москве
Электрокар Zeekr 001 китайского производства самозагорелся в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Это произошло на территории элитнейшего посёлка «Покровские холмы». По словам очевидца, из-под машины послышались щелчок и шипение, далее произошло задымление, начался пожар. Подручные средства в виде воды из садового шланга не помогли — к приезду пожарных машина выгорела полностью.
«Покровские холмы» в Москве — эксклюзивный поселок, который построили в начале 2000-х для представителей иностранных дипмиссий и бизнеса. Ранее там проживали сотрудники американского посольства, топ-менеджеры российских представительств компаний Nestle, Shell, P&G, Philips, Samsung, Ikea и других.
Ранее владельцев электромобилей предупредили о проблемах с сервисом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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