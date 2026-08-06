Дело об атаке БПЛА на военные аэродромы РФ передали в Генпрокуратуру

Под стражей находятся водители фур Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Недавно они закончили знакомиться с материалами дела из 90 томов. Им вменили совершение теракта группой лиц по предварительному сговору и незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой.

Следствие считает, что водители входили в группу уроженцев Украины, завербованных СБУ для совершения терактов в РФ. В конце мая 2025 года фигуранты выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых были спрятаны БПЛА. 1 июня фуры находились в районе военных аэродромов. В это время сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые атаковали самолеты. Минобороны был причинен ущерб в размере 2 млрд руб. Киев назвал операцию «Паутина».

Водители вину не признают. По их словам, их «использовали в темную». Во время теракта они пытались остановить дроны. Один из водителей, Василий Пытиков, при этом погиб.

Ранее стало известно, что Украина провела операцию «Паутина» накануне переговоров с Россией в Стамбуле 2 июня под непосредственным кураторством разведки Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

