Россия в 25 раз нарастила закупки бензина в Белоруссии
Белоруссия в июле увеличила поставки железной дорогой бензина и дизтоплива в Россию до рекордных показателей, сообщает Reuters.
По данным агентства, в прошлом месяце объем поставок бензина вырос на 13% в посуточном выражении к предыдущему месяцу до около 212 тысяч тонн, отгрузки дизтоплива увеличились вдвое до около 162 тысяч тонн.
Кроме того, с НПЗ Белоруссии на российский рынок отгружено около 13 тысяч 100 тонн авиакеросина против 16 тысяч тонн в июне.
За первые семь месяцев 2026 года поставки бензина железнодорожным транспортом с Белоруссии для российского рынка выросли в 25 раз - до 665 тысяч тонн, дизтоплива - в 6,5 раза до 418 тысяч тонн.
Ранее начались поставки в РФ бензина из Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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