Россия в 25 раз нарастила закупки бензина в Белоруссии

По данным агентства, в прошлом месяце объем поставок бензина вырос на 13% в посуточном выражении к ‌предыдущему месяцу до около 212 тысяч тонн, отгрузки дизтоплива увеличились вдвое до около 162 тысяч тонн.

Кроме того, с НПЗ Белоруссии на российский рынок отгружено около 13 тысяч 100 тонн авиакеросина против 16 тысяч тонн ‌в июне.

За первые семь месяцев 2026 года поставки бензина железнодорожным транспортом с Белоруссии для российского рынка выросли в 25 раз - до 665 тысяч тонн, дизтоплива - в 6,5 раза до 418 тысяч тонн.

Ранее начались поставки в РФ бензина из Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

