СМИ: Военное кладбище в Харькове увечилось в два раза

Издание ссылается на польскую журналистку. По ее словам, теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад.

Журналистка отметила, что президент США Джо Байден должен ускорить поставку военной помощи Украине.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении более 8900 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

