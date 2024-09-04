СМИ: Военное кладбище в Харькове увечилось в два раза
4 сентября 202401:32
В Харькове количество могил погибших солдат увеличилось за последний год, сообщает The Washington.
Издание ссылается на польскую журналистку. По ее словам, теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад.
Журналистка отметила, что президент США Джо Байден должен ускорить поставку военной помощи Украине.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении более 8900 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Военное кладбище в Харькове увечилось в два раза
- Сбербанк выявил схему мошенничества на 25 миллионов рублей
- СМИ: В результате удара в Полтаве убиты и ранены свыше 300 военных ВСУ
- В ВОЗ заявили, что использование сотовых телефонов не вызывает рак мозга
- В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
- Трамп заявил, что имеет план по достижению мира на Украине
- Зеленский заявил о планах по удержанию захваченных территорий в Курской области
- Россиянин Чуркин завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже
- Генерал Попов потребовал допросить бывших сослуживцев в качестве свидетелей
- Госдеп США заявил о важности соблюдения Монголией международных обязательств
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru