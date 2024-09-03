Минобороны: ВСУ потеряли до 400 военных за сутки в Курской области

Украинские войска лишились до 400 военнослужащих в Курской области за сутки. Об этом сообщило Минобороны России.

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Кроме того, российская армия уничтожила военную технику противника — пусковую установку реактивной системы залпового огня, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, три артиллерийских орудия и 12 бронированных машин.

Общие потери живой силы ВСУ с момента вторжения в Курскую область составили свыше 9300 военных.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия продвигается в ДНР быстрыми темпами из-за начала операции ВСУ в Курской области.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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