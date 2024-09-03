Минобороны: ВСУ потеряли до 400 военных за сутки в Курской области
Украинские войска лишились до 400 военнослужащих в Курской области за сутки. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, российская армия уничтожила военную технику противника — пусковую установку реактивной системы залпового огня, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, три артиллерийских орудия и 12 бронированных машин.
Общие потери живой силы ВСУ с момента вторжения в Курскую область составили свыше 9300 военных.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская армия продвигается в ДНР быстрыми темпами из-за начала операции ВСУ в Курской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ридли Скотт объяснил, почему не позвал Рассела Кроу в сиквел «Гладиатора»
- Анна Пересильд получила главную роль в мюзикле «Алиса в стране чудес»
- Минобороны РФ отчиталось об отражении пяти атак ВСУ в Курской области
- Нефть Brent резко упала на биржах до $75,56 за баррель
- Соседов отказался считать выдающейся песню Шуфутинского «Третье сентября»
- Минобороны: ВСУ потеряли до 400 военных за сутки в Курской области
- Умер конструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский
- Правая партия Голландии призвала немедленно прекратить поддержку Украины
- Нетаньяху провел встречу с родными погибшего в плену у ХАМАС россиянина
- СМИ: Дания активировала санкции против судов, перевозящих российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru