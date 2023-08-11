Военный эксперт назвал Купянск ключевым пунктом для продвижения ВС РФ на Харьков

По его словам, этот город является важным транспортным узлом и одним из ключевых пунктов для продвижения российской армии на Харьков.

«Неслучайно наши войска прикладывают столько усилий. Это не просто город, а узел коммуникаций», — заключил Бартош.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне продвижения российских сил усилила работу в городе Купянске Харьковской области и его окрестностях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».