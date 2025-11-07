В Пензе арестовали двух адвокатов по делу о хищении 2,7 миллиона рублей
Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу двух адвокатов, обвиняемых в мошенничестве и хищении у предпринимателя 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.
По данным следствия, в июле-ноябре 2024 года обвиняемые сообщили предпринимателю ложные сведения о якобы готовности передать должностным лицам МВД взятку в размере 2,5 миллиона рублей за возбуждение уголовного дела по его заявлениям о незаконном захвате имущества. За посредничество они запросили ещё 400 тысяч рублей.
На деле адвокаты не собирались передавать деньги, утверждают следователи. В ноябре предприниматель передал им 2,7 миллиона рублей, которые те присвоили.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору, передает «Радиоточка НСН».
